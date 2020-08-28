В каком формате в Костанае пройдет 1 сентября

Традиционных линеек для школьников первого сентября не будет. Вместо них в учебных заведениях проведут классные часы, передает alau.kz

При этом организуют их в двух форматах, в зависимости от того, каким предполагается начало учебного года в классах.

«Дети, которые будут обучаться в дежурных группах, будут приглашаться в школы, и классные часы будут проходить очно. Тем учащимся, которые обучаются дистанционно, приходить в школы не обязательно, нет смысла. Классные часы пройдут для них в дистанционном формате»,- рассказала Марина Донскова, руководитель отдела воспитательной работы отдела образования акимата города Костанай.

Сейчас концепцию проведения классных часов уже направили в школы города. Родители учащихся могут узнать все подробности у классных руководителей. Сама учеба для школьников начнется только со 2 сентября. Но на классных часах им обещают рассказать обо всех деталях организации учебного года в новом формате.

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