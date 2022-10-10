USD 472.04
EUR 462.84
RUB 7.7
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. В каком регионе Казахстана можно найти работу с зарплатой 764…

В каком регионе Казахстана можно найти работу с зарплатой 764 тысячи тенге

Фото из открытых источников

В сентябре на бирже труда наблюдалось небольшое снижение количества вакансий и резюме.

На электронной бирже труда самые высокие зарплаты предлагают работодатели Атырауской области, которые в сентябре разместили 21 вакансию со средней зарплатой 764 тысячи тенге, сообщает пресс-служба Минтруда, передает informburo.kz

«Уровни заработных плат различаются как по регионам, так и между профессиями. Среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате имеют страховые эксперты и научные сотрудники – по 2 млн тенге, а также руководители структурных подразделений и директора – от 1,5 до 2 млн тенге», – отметили в ведомстве.

Всего в сентябре на ЭБТ разместили 115,6 тысячи вакансий и 82,3 тысячи резюме. По сравнению с августом спрос на высококвалифицированных сотрудников сократился на 16% (до 33,6 тысячи вакансий). Число соискателей с высокой квалификацией сократилось на 25% до 29 тысяч резюме, со средней – на 8% до 26,1 тысячи резюме, с низкой – увеличилось на 1,7% до 27,2 тысячи резюме.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Информация об отключении электроэнергии в Костанае
Следующая новость

Под властью антициклона. Прогноз погоды на 11-13 октября 