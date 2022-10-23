В каком регионе Казахстана работникам готовы платить более 700 тысяч тенге

В сентябре на электронной бирже труда объем вакансий сильно превысил количество резюме казахстанцев.

О том, кого в основном искали работодатели, рассказали в Центре развития трудовых ресурсов, передает nur.kz

Граждане, у которых не получается найти работу, могут обратиться за помощью к Электронной бирже труда (ЭБТ). Впрочем, вакансии, которые там публикуются, подойдут не всем. Так, например, по итогам августа оказалось, что в стране есть избыток финансистов и юристов – вакансий по этим специальностям было в разы меньше, чем опубликованных на бирже резюме.

Противоположная картина наблюдалась в сфере образования – в августе был очень высокий спрос на преподавателей, тогда как количество резюме было в два раза меньше. Прошлый месяц, как отмечают аналитики, продолжил эту тенденцию. В сентябре на ЭБТ было размещено 115,6 тыс. вакансий и лишь 82,3 тыс. резюме. Причем из них на специалистов в области образования пришлось 24,8 тыс. вакансий. Самый острый дефицит кадров наблюдался в Карагандинской области (1,4 тыс.) и Алматы (1,3 тыс.).

Также дефицит кадров наблюдался в сфере строительства (6,1 тыс.) и производства (5,4 тыс.). Стоит отметить, что, в отличии от августа, в сентябре начал расти спрос на специалистов в сфере социального обслуживания (на 19%), науку и консалтинг (на 18,5%) и юриспруденцию (на 18%). Впрочем, даже несмотря на это, общий спрос на высококвалифицированных сотрудников в стране снизился – на 6,5 тыс. вакансий (на 16%) до 33,6 тыс. вакансий. Женщина.

При этом наблюдается увеличение спроса на низкоквалифицированных (5,1% или 1,5 тыс.) и среднеквалифицированных работников (1,1% или 0,5 тыс.), количество вакансий по которым составило 31,9 и 50,1 тыс. соответственно.

«Аналогичная ситуация прослеживается и со стороны предложения – количество соискателей из числа высококвалифицированных работников снизилось на четверть и составило 29 тыс. резюме, среди среднеквалифицированных – 8%, составив 26,1 тыс. резюме.

В то время как количество соискателей низкоквалифицированного труда увеличилось на 1,7%, составив 27,2 тыс. резюме», — поделилась данными управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Впрочем, высокое количество вакансий не означает и высокие зарплаты. Как отмечают аналитики, уровни заработных плат различаются как по регионам, так и между профессиями. В сентябре, как и в августе, наибольший размер предлагаемой оплаты труда отмечался в Атырауской области. Здесь была размещена 21 вакансия со средней зарплатой в 764 тыс. тенге. Напомним, размер средней заработной платы в 2022 году в Казахстане достиг 312 тыс. тенге.

Что касается ожиданий соискателей, то здесь самые высокие зарплаты просят страховые эксперты и научные сотрудники – по 2 млн тенге, а также руководители структурных подразделений и директора – от 1,5 до 2 млн тенге.

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