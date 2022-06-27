В каком регионе Казахстана в июле ожидается засуха

В июле дефицит осадков прогнозируют только в одном регионе страны.
«Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июль 2022 года.
Дефицит осадков ожидается лишь в Айтебийском, Актюбинском, Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области. Умеренно влажные условия прогнозируются в Кербулакском районе Алматинской области и в городе Конаев.
Прогноз засухи на июль месяц будет уточняться в первой декаде месяца, добавили в «Казгидромете».
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