В проекте нового Налогового кодекса предусмотрено, что пенсионные выплаты из ЕНПФ будут облагаться индивидуальным подоходным налогом, но тут есть важный нюанс. Digital Business рассказывает подробности.

В каком случае удержат ИПН?

Таких случаев всего два:

если человек получает пенсионные средства в порядке наследования;

если человек выезжает за пределы Казахстана и запрашивает досрочную выплату всех средств.

Остальные случаи

В проекте нового Налогового кодекса, который собираются вводить в 2026 году, от оплаты ИПН освободят все пенсионные выплаты, кроме двух случаев, описанных выше. Решение потенциально повысит чистый доход пенсионеров. По оценке разработчиков, сумма потерь бюджета от отмены ИПН составит около 4,1 млрд тенге, но мера рассматривается как социально значимая и соответствует международной практике налоговых послаблений для пожилых граждан.

Проще говоря

Если вы соберетесь оставить гражданство РК, не стоит рассчитывать на всю сумму, что хранится на вашем пенсионном счету.

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