В каком состоянии костанайские набережные после зимы?

В областном центре весна окончательно вступила в свои права. А значит, сезон прогулок по городу можно считать открытым. Но, в каком состоянии сегодня находятся излюбленные места отдыха костанайцев после зимы. Наши корреспонденты побывали на Набережных, и своими глазами увидели, готовы ли они встречать посетителей.

Это набережная в районе КЖБИ. На первый взгляд ее состояние кажется хорошим и без каких либо дефектов. На территории набережной не видно какого-либо мусора. Но, сейчас мы прогуляемся и убедимся насколько это так.

Первым, что здесь привлекло наше внимание — это детская площадка, потерявшая свой всякий вид. Краска давно выгорела, а сидения на карусели сломаны. Стоит отметить, что это не только портит внешний вид конструкции, но и увеличивает вероятность получения травм. А возле самой площадки мусор. Пройдя еще немного, мы заметили сломанную лавочку, на которой сидеть уже точно не получится.

«Я сейчас не замечаю мусора, чисто стало. Возможно, это связано с тем, что гуляет не много народу. Мне нравится эта набережная. Единственное, может, то, что воду не очищают, там есть прошлогодний мусор, бутылки, различные фантики. Я думаю, что это администрация города исправит»,- говорит жительница Костаная Динара Жумабаева.

А вот такую картину можно увидеть при входе в набережную «Шагала». Когда здесь последний раз вывозили мусор неизвестно. Мусорный бак заполнен настолько, что его содержимое уже разлетается по всей набережной.

Здесь на набережной в районе Большого моста в некоторых местах брусчатка уже приходит в негодность. Парапеты бы тоже стоило привести в порядок, бетонные ограждения местами выглядят плачевно. Но, что больше всего расстраивает, это мусор. Здесь его много, говорят об этом и сами жители города.

«В целом нормально, но, то, что мусор не убирается. Лавочки не красятся, озеленения никакого нет. Так брусчатка хорошая, ребенка учим на велике кататься. Но везде грязь, мусор страшно смотреть. Живем просто рядом в выходной вышли с ребенком»,- говорит житель Костаная Андрей Котасанов.

О том, что в общественных местах много мусора, говорят костанайцы и в социальных сетях. Некоторые, считают, что за этим должен следить городской акимат. Но, большинство всё же придерживается мнения, что чисто там, где не мусорят.

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