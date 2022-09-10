В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?

В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал меры по поэтапному (с 1 января 2023 года до 2027 года) доведению минимального размера базовой пенсии с 54 до 70%, а максимального – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

При этом женщины, по словам президента, с 2023 года будут выходить на пенсию в возрасте 61 год, хотя ранее планировалось поэтапное повышение пенсионного возраста казахстанок до 63 лет.

Как будет расти размер пенсий

Ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять 13% и коснётся всех двух миллионов пенсионеров. Кроме того, планируется повышение с 1 января 2023 года величины максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП, это коснётся как вновь входящих в систему пенсионеров, так и уже состоявшихся, пояснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Предполагается, что эти меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение трёх лет – со 109 тысяч до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.

Вместе с тем планируется разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда, что предполагает рост пенсионных накоплений для обеспечения адекватности размеров накопительных пенсий.

Почему пенсионный возраст заморозили

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Назгуль Сагиндыкова напомнила, что пенсионный возраст постепенно повышался с 2018 года на шесть месяцев ежегодно. В текущем году он составляет 60,5 лет, с 1 января 2023 года – 61 год. На этом уровне пенсионный возраст и замрёт на пять лет.

Повышение пенсионного возраста было обусловлено ростом ожидаемой продолжительности жизни. За последние 10 лет этот показатель вырос на четыре года – с 73,3 года в 2009 году до 77,3 года в 2019 году.

А в 2020 году из-за пандемии Сovid-19 продолжительность жизни резко снизилась на три года – до 74 лет. Это и стало одной из причин заморозки пенсионного возраста.

«Пандемия коронавируса Covid-19 затронула все стороны экономической и общественной жизни – при этом, не секрет, особенно сильно ударила по старшему поколению. Поэтому, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. А чтобы предотвратить снижение размеров назначаемых пенсионных выплат государство примет дополнительные меры по повышению размеров пенсий», – пояснила Назгуль Сагиндыкова.

Как формируется пенсия в Казахстане

В мировой практике наиболее эффективными признаются пенсионные системы, основанные на солидарной ответственности государства, работника и работодателя.

В РК действует трёхуровневая пенсионная система, включающая базовую, солидарную и накопительную пенсионные выплаты. Базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты).

Размеры солидарных пенсий постепенно сворачиваются, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до первого января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. Снижение размеров солидарных пенсий должно компенсироваться накопительной пенсией, формируемой за счёт обязательных пенсионных взносов (чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем выше её размер).

На постсоветском пространстве Казахстан первым начал переход к накопительной пенсионной системе.

«Таким образом, с уменьшением периода участия в пенсионной системе снижается размер пенсии. Чем дольше период участия в пенсионной системе до достижения пенсионного возраста, тем выше будет и размер пенсии. Для недопущения снижения размеров пенсий в связи с изменениями в пенсионном возрасте женщин принимаются указанные выше меры по повышению размеров пенсионных выплат, финансируемых из республиканского бюджета», – пояснила вице-министр.

Мировой опыт

По словам Назгуль Сагиндыковой, в мире практически все страны идут на повышение пенсионного возраста.

К примеру, в России с 2019 года по 2028 год постепенно повышается пенсионный возраст мужчин с 61 до 65 лет, женщин – с 56 до 60 лет. В 2017 году внесены поправки в пенсионное законодательство Азербайджана о том, что пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно будет повышен с 60 до 65 лет. В Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60 лет. В Латвии пенсионный возраст для мужчин и женщин постепенно повышается в период с 2014 до 2025 год с 62 до 65 лет.

«Увеличение пенсионного возраста выхода на пенсию – мировая тенденция, обусловленная развитием медицины, высокими показателями продолжительности жизни граждан во всём мире», – пояснила Назгуль Сагиндыкова.

Председатель правления компании по страхованию жизни Freedom Life Азамат Ердесов подтвердил, что весь мир идёт по пути повышения пенсионного возраста. По его данным, в среднем наступление пенсионного возраста в мире у мужчин варьируется от 60 до 67 лет, у женщин – от 58 до 67 лет.

«Одной из главных причин реформы стало увеличение продолжительности жизни (в мире средняя продолжительность жизни за 70 лет увеличилась на 23 года), а также рост числа пенсионеров и снижение числа работоспособного населения. Это ведёт к экономическим проблемам, снижению темпов роста ВВП и ухудшению уровня жизни людей в целом. Для баланса в экономике и для грамотного построения пенсионной системы такие условия как повышение пенсионного возраста необходимы», – пояснил Азамат Ердесов.

Раньше всех люди выходят на пенсию в Турции: мужчины в 60 лет, женщины – в 58 лет. Позже всех в Италии – в 67 лет.

Находясь на пенсии, дольше всего живут мужчины в Южной Корее – 18 лет, а женщины – в Китае, 25 лет. Меньше всего продолжительность жизни пенсионеров в Бразилии – шесть лет.

В Казахстане на данный момент средняя продолжительность жизни пенсионеров-мужчин – 7 лет, а женщин – 17 лет при официальном пенсионном возрасте мужчин 63 года, женщин – 60,5 лет.

Люди будут жить дольше. А что будет с пенсией?

Назгуль Сагиндыкова надеется, что после пандемии со временем ожидаемая продолжительность жизни восстановится. Этому, по её словам, будут способствовать и планируемые меры по улучшению системы здравоохранения. Особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров для восстановления и поддержки здоровья граждан.

«Предполагается, что за указанный пятилетний период действия моратория (до 2028 года) будут реализованы мероприятия по усилению профилактической деятельности лечебных организаций, проведению своевременной и качественной медицинской реабилитации, предупреждению заболеваний и постковидных осложнений, что позволит улучшить показатели состояния здоровья граждан, – отметила Назгуль Сагиндыкова. – После завершения моратория решение о продолжении или приостановлении повышения пенсионного возраста будет принято с учётом показателей здоровья и продолжительности жизни населения, уровня пенсионного обеспечения граждан».

Азамат Ердесов также считает, что пенсионный возраст после 2028 года может быть пересмотрен.

«Будет ли повышаться пенсионный возраст или нет – зависит от экономической обстановки как в мире, так и конкретно в Казахстане», – сказал он.

Как можно повлиять на размер своей будущей пенсии

«Чем позже женщина выходит на пенсию, тем выше пенсионные выплаты и пенсионные накопления в ЕНПФ, – подчеркнул Азамат Ердесов. – Если говорить о пенсионном аннуитете, то тут условия такие: чем раньше заключён договор с компанией по страхованию жизни (КСЖ), тем стоимость пенсионного аннуитета (сумма необходимых накоплений) ниже для аннуитета.

Женщине в возрасте 55 лет нужно иметь накопления в ЕНПФ в размере 9,2 млн тенге для заключения немедленного пожизненного договора пенсионного аннуитета для получения ежемесячной выплаты в размере допустимой минимальной пенсии 26 173 тенге. При этом женщине в возрасте 45 лет достаточно иметь накопления в размере 8,4 млн тенге, чтобы заключить договор отложенного пенсионного аннуитета, и соответственно, через 10 лет в возрасте 55 лет она начнёт получать выплаты в размере 42 633 тенге (с учётом ежегодной индексации выплат на 5%)».

Азамат Ердесов подчеркнул, что практически во всех странах, в том числе и в РК, пенсионная система действует по следующему принципу: осуществление работодателем и самим работником взносов с дохода, которые в будущем формируют основную пенсию, и возможность заключения договоров с компаниями по страхованию жизни по программе пенсионного аннуитета.

«Преимущества пенсионного аннуитета в том, что люди могут не дожидаться официального выхода на пенсию и начать получать пенсионные выплаты гораздо раньше», – отметил Азамат Ердесов.

В целом, по его словам, за последние два года в РК наряду с повышением пенсионного возраста есть и положительные изменения в пенсионной системе. До января 2021 года пенсионный аннуитет считался дорогим продуктом страхования. В 2020 году мужчины могли заключать договор пенсионного аннуитета с минимальной суммой достаточности 11,3 млн тенге, а женщины – 15,5 млн тенге.

«Так как пенсионные отчисления производятся в соответствии с размером заработной платы, люди жаловались на то, что не имеют достаточно накоплений в ЕНПФ из-за низкого заработка, – добавил он. – С появлением отложенного пенсионного аннуитета в 2021 году, количество желающих заключить договор ПА резко возросло, ведь сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета снизилась почти вдвое: для мужчин – до 5,6 млн тенге, а для женщин – до 7,4 млн тенге».