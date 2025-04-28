О социально-экономическом развитии города Костанай говорили сегодня на совещании с участием акима города. Марат Жундубаев напомнил, что строительство в некоторых микрорайонах завершается. Он сообщил о планах по дальнейшей застройке Костаная.

«Надеюсь мы завершим застройку в «Кунае» многоэтажную. Только будет ИЖС. И будем в следующем году завершать в мкрн «Береке». Теперь нам нужны новые строительные площадки. «Кунай-2» у нас ПДП разрабатывается. Есть вопросы по нему. Надо смотреть уже по сетям, нужно наперёд думать отделу строительства, в какую сторону строиться. Понятно, что есть у нас и «Юбилейный-2″, но надо строительную площадку искать. Где мы можем проектировать уже? Самое главное сети. Сети надо проектировать правильно. До конца года мы должны определиться с документацией, с участком и уже объявить, куда мы будем расти», — отметил Марат Жундубаев.

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