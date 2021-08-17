В какую сумму обойдется подготовить ребенка к школе в этом году в Костанае?

До начала нового учебного года остается чуть больше 2 недель, традиционно в последний месяц лета работает школьный базар. Форма, спортивные костюмы, портфели, канцелярия — за всем этим родители костанайских учеников идут на рынок. Больших очередей нет, а цены по сравнению с прошлым годом, особо не поменялись.

Школьный базар в этом году расположился вдоль нижней оптовки на зеленом рынке. Здесь можно купить от бантов и галстуков до школьной формы, рюкзаков и канцелярии. Несмотря на то, что ношение обязательной формы для учеников отменили еще на один год, все таки родители покупают именно ее, кстати цены на форму не особо отличаются от прошлых лет.

«Цены у нас позапрошлогодние, не поднимали мы. У нас от 3000 тыс и до 5000 варьируются сарафаны. Юбки от 4000 до 4500 тенге. В принципе, я думаю, цены доступные.Ну и в зависимости от размера. То есть идут маленькие размеры они от 5000, и чем старше девочки, то уже и цена варьируется в пределах 500. Мы не поднимали, у нас цены доступные», — говорит продавец школьной формы Светлана Кухаренко.

А вот цены на костюмы для мальчиков повыше, и начинаются от 15000, а рубашки от 2500 тысяч тенге. Плюс бабочка или галстук в пределах 800-1000 тенге. Помимо формы школьникам нужны и канцтовары. Цены на них в этом году доступные. К примеру, альбом для рисования обойдётся примерно в 400 тенге, а фломастеры от 250 тенге.

«Тетради у нас стоят по 150 тенге, краски 650 тенге. Обычные тетради по 15 мы их отдаем, уступаем, то, что сейчас тяжело. Обычные карандаш, ручка по 50 тенге. Людей ходит совсем мало. Люди наверное дома сидят. Мы стараемся уступать всем»,- говорит продавец канцелярских товаров Ангелина Ульченко.

Не обойдутся ученики и без портфеля. Цены на них разные, начинаются от 3000 тысяч тенге, а самый дорогой обойдется в 8000 тысяч. Сюда же нужно добавить обувь и спортивный костюм. Если брать товары по самым минимальным ценам, то собрать одного ребенка на школьном базаре приблизительно обойдётся в 30 тысяч тенге. Тут уже всё зависит от вкусов и размеров кошелька.

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