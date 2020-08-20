В Камыстинской районной больнице не хватает узких специалистов

А тем временем в Костанайской области пытаются решать проблему нехватки медработников. Сейчас приезжающим специалистам в сёлах выделяются по полтора миллиона тенге подъёмных средств, предоставляются специальные льготные кредиты на покупку жилья. В Камыстинскую районную больницу, к примеру, в прошлом году прибыло 9 врачей и 13 сотрудников среднего медперсонала. Несмотря на это, вопрос с кадрами в лечебном учреждении ещё стоит довольно остро. Не хватает как минимум пяти так называемых узких специалистов.

Маржан Уруова, уже год работает фельдшером в Камыстинской районной больнице. Сюда молодой специалист устроилась после окончания Аркалыкского медицинского колледжа по программе «С дипломом в село». Сейчас Маржан уже полностью освоилась, работает посменно и главное, как говорит девушка, о своём решении она ни разу не пожалела.

«Коллектив у нас дружный, сплоченный коллектив. Когда я только устроилась сюда, мне очень помогла Галина Борисовна, наша старшая. Она многому меня научила, помогала советом»,- сказала фельдшер приемного покоя Камыстинской районной больницы Маржан Уруова.

Сейчас Маржан самостоятельно принимает, диагностирует и лечит пациентов, чаще всего это пожилые люди с повышенным давлением. Конечно не всегда приходиться легко: люди разные с разными болезнями. Тем не менее, молодой врач работает спокойно, ведь все её бытовые трудности в районе решили сразу. Есть где жить и подъёмные тоже выплатили.

«Что выгодно в нашем предложениях, это то, что областной акимат беспрецедентно, в поддержку молодым специалистам выделяет средства для подъемных. Областной акимат выделяет по 1,5 млн, для врачей которые приезжают именно в нашу область, для работы именно в селе»,- говорит главный врач Камыстинской районной больницы Ермек Жуматаев.

Маржан Уруова смогла купить дом, где сейчас живёт с родителями. Такой же дом приобрел ее брат, работающий как и она в районной больнице. Всего, в прошлом году в Камыстинский район прибыло 9 врачей и 13 медицинских работников среднего звена, и четверо из них с помощью льготного кредитования смогли приобрести жильё.

«Там предусмотрено еще беспроцентное кредитование до 4 млн для приобретения жилья собственного. Процент составляет 0,01% погашения. Проектом расчитано на 10-15 лет, в зависимости от того, как они договор заключат, и какими суммами будут гасить. Но в пределах 7-8 лет, они, как правило, закрывают»,- рассказал Ермек Жуматаев.

Также молодым специалистам предлагаются и другие условия получения жилья.

«В этом году по программе «С дипломом в село» к нам прибыло 2 врача и 2 средних медицинских работника. Два врача, это молодая семья. Оба педиатры. Акимат предоставил им благоустроенное жильё, двухкомнатную квартиру в 2-этажном здании. Приобрели бытовую технику. У них есть сейчас и холодильник, и стиральная машинка. Удобная, хорошая квартира, они живут, работают, довольны, рады»,- сообщил Ермек Жуматаев.

Несмотря на то, что молодые специалисты сейчас с бОльшим желанием приезжают в сёла, благодаря поддержке государства, дефицит кадров пока остаётся вопросом открытым. Камыстинской районной больнице, к примеру, ещё нужен лор, психиатр, акушер-гинеколог, анестезиолог и онколог.

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