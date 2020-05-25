В Камыстинском районе начали капитально ремонтировать стадион

В Камыстинском районе уже сейчас готовятся к юбилейной спартакиаде «Тын-Целина». Если всё пойдёт по плану, то в конце лета в Камысты съедутся спортсмены со всей Костанайской области для участия в соревнованиях. Примечательно, что самая первая спартакиада в 1986 году прошла именно на камыстинской земле. Поэтому в этом году к ней решили подготовится основательно — местный стадион начали капитально ремонтировать. Там появятся тартановые беговые дорожки, обновятся баскетбольная и волейбольная площадки, сообщает alau.kz

Реконструкция этого стадиона была запланирована уже давно, но только в прошлом году проект окончательно утвердили, а в начале 2020-го на его реализацию из республиканского бюджета выделили дополнительные средства.

«Общая сметная стоимость в пределах 540 млн. 300 млн — это по программе «Ауыл — Ел бесігі» сумма была выделена, и плюс областной бюджет и общая сумма получается полностью на реконструкцию стадиона»,- сказал исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Камыстинского района Куандык Салыков.

1 апреля на стадионе «Юность» приступили к ремонту. Срок выбран оптимальный, ведь надо успеть к стартам юбилейной спартакиады «Тын Целина 2020».

«Когда-то она начала свою историю именно с этого стадиона. В 86 году, когда был он построен, после этого реконструкции не было. И вот, большое событие, для нас для жителей Камыстинского района это реконструкция данного стадиона. Здесь планируется проведение спортивных мероприятий не только районного масштаба, но и с привлечением близлежащих регионов и районов области»,- говорит руководитель отдела физической культуры и спорта Камыстинского районе Виталий Белугин.

Согласно проекта на обновленном стадионе смогут разместится порядка 1500 спортсменов, раннее он вмещал до 600 человек. Трибуны расчитаны на 2500 болельщиков. Планируется смонтировать современную беговую дорожку с тартановым покрытием, сделать футбольное поле с искусственным покрытием, обустроить баскетбольную и волейбольную площадки. А еще на территории появится хоккейный корт. Таким образом, стадион будет работать круглогодично. Разумеется, на бесплатной основе.

«Административное здание это будет, второй этаж — корпус для администрации, а первый этаж будет судейская комната и две раздевалки: мужская и женская. С душем, с санузлом. То есть, будет все по современным технологиям»,- сообщил Виталий Белугин.

В строительных работах задействовано 8 единиц техники и 22 человека, в том числе 7 жителей села, направленных из камыстинского Центра занятости.

«В общем на реализацию ДКЗ предусмотрено создать 275 рабочих мест. По направлениям Центра занятости будет направленно 138 безработных граждан, что нам позволит существенно сократить уровень безработицы в нашем районе. Средний размер зарплаты предусмотрен не менее 85 000 тенге»,- сказал директор центра занятости населения Камыстинского района Нурлан Искаков.

Завершится реконструкция в конце июля, а уже на 1 августа запланировано открытие стадиона «Юность».

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