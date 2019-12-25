В карьере ССПГО нашли останки древнейшей рыбы

Уникальная находка обнаружена при отработке южного борта Качарского карьера АО «ССГПО». Сотрудники подрядной организации «Капитал Авто» ковшом экскаватора подняли кусок глины, в котором находился скелет древнейшей рыбы, об этом сообщается в официальном аккаунте Instagram АО ССГПО.

«Раньше большую часть территорию Казахстана покрывало море. Здесь обитали разные виды акул и рыб. Мы и ранее находили зубы, позвоночники и другие останки водных животных. Но очень хорошо сохраненную рыбу мы находим впервые», ​– говорит главный геолог АО «ССГПО» Николай Соломин.

Рыба относится к палеогонскому периоду, то есть ей больше 20 млн лет. Планируется сообщить о находке Комитету геологи и недропользования РК. После изучения палеонтологами «находка» станет ценным ​ музейном экспонатом Качарского горнодобычного комплекса.