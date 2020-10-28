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В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках

28 октября произошел сбой работы приложения Kaspi.kz. В банке обещали неполадки скоро устранить, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«К сожалению, на Kaspi.kz технические неполадки. Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы временно недоступны. Мы работаем над тем, чтобы все исправить, и как можно скорее», — отметили в банке.

Банк принес извинения за временные неудобства. Стоит отметить, что казахстанцы в соцсетях говорят о проблемах с личными счетами.
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