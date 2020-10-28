В Kaspi.kz рассказали о технических неполадках

28 октября произошел сбой работы приложения Kaspi.kz. В банке обещали неполадки скоро устранить, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«К сожалению, на Kaspi.kz технические неполадки. Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы временно недоступны. Мы работаем над тем, чтобы все исправить, и как можно скорее», — отметили в банке.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области