В ближайшие сутки синоптическая ситуация над территорией Казахстана начнёт заметно меняться. Влияние северного антициклона будет ослабевать, и на республику начнёт смещаться атлантический циклон, который принесёт более неустойчивую погоду.

По информации синоптиков, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд. В северных, центральных и восточных областях прогнозируются снегопады и метель. По республике также ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы сохранится туман, что может ухудшать видимость на дорогах.

Температурный фон также изменится. В северных, центральных и восточных регионах ночью столбики термометров поднимутся до –5…–15 °С, днём ожидается 0…–5 °С . В западных, южных и юго-восточных областях ночью прогнозируется 0…–5 °С мороза, днём воздух прогреется до 0…+8 °С.

Жителей и гостей страны призывают учитывать ухудшение погодных условий, быть внимательнее на дороге и по возможности заранее планировать поездки.

По-новому штрафовать водителей камеры начнут зимой Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения с призывом соблюдать скоростной режим и...

Пьяная преступность захлестнула Казахстан: треть изнасилований совершается в состоянии опьянения Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов на заседании Сената 9 декабря 2025 года сообщил о росте...

24 часа в пути: беспилотные фуры ускорят доставку в три раза В Казахстане планируют запустить первые крупные пилотные проекты с беспилотными грузовыми автомобилями уже в 2027...