В ближайшие сутки синоптическая ситуация над территорией Казахстана начнёт заметно меняться. Влияние северного антициклона будет ослабевать, и на республику начнёт смещаться атлантический циклон, который принесёт более неустойчивую погоду.
По информации синоптиков, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд. В северных, центральных и восточных областях прогнозируются снегопады и метель. По республике также ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы сохранится туман, что может ухудшать видимость на дорогах.
Температурный фон также изменится. В северных, центральных и восточных регионах ночью столбики термометров поднимутся до –5…–15 °С, днём ожидается 0…–5 °С . В западных, южных и юго-восточных областях ночью прогнозируется 0…–5 °С мороза, днём воздух прогреется до 0…+8 °С.
Жителей и гостей страны призывают учитывать ухудшение погодных условий, быть внимательнее на дороге и по возможности заранее планировать поездки.
Пьяная преступность захлестнула Казахстан: треть изнасилований совершается в состоянии опьянения
24 часа в пути: беспилотные фуры ускорят доставку в три раза
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.