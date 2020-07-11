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В Казахстан прибыли два самолета с медикаментами

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Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой сообщил о прибытии самолетов с медикаментами, передает zakon.kz.

При поддержке правительства Казахстан прибыли первые 2 борта (порядка 50 тонн) с востребованными медикаментами. Разрешительные процедуры на ввоз максимально сокращенны. Сразу после разгрузки лекарства направляются в регионы для передачи в розничную сеть аптек. На очереди ещё один борт из Индии. Работа в данном направлении будет продолжена, — написал в Facebook Цой.

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