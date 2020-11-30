В Казахстан придут морозы в первые дни зимы

Синоптики прогнозируют морозную погоду в стране на 1-3 декабря.

По информации метеорологов, на большую часть республики продолжит оказывать свое влияние Монгольский антициклон, который сохранит морозную, преимущественно без осадков погоду.

«Лишь на юге и юго-востоке, под влиянием ложбиной южного циклона, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Местами по стране ожидаются гололед, туман, усиление ветра»,- сообщили в ведомстве.

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