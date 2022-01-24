В Казахстан вернется льготное автокредитование

В Казахстане будет перезапущено льготное автокредитование направленное на повышение доступности нового автотранспорта. В том числе для отдельных групп граждан, а также программа по обновлению автобусного парка для улучшения условий передвижения населения на общественном транспорте. Об этом в прямом эфире ток-шоу «Большая неделя» телеканала «Хабар» заявил вице-министр индустрии и инновационного развития Марат Карабаев, передает lsm.kz

По его словам, после передачи полномочий и активов от Оператора РОП в «Жасыл Даму» правительство изучает возможность направления аккумулированных средств на возобновление программы льготного автокредитования, пользовавшейся высокой популярностью у граждан. При этом, прорабатывается возможность покупки автомобиля без первоначального взноса по номинальной ставке не выше 4% годовых в тенге.

Кроме того, Карабаев заявил о разработке программы по выдаче ваучеров на покупку автомобилей отечественного производства со скидкой.

По словам вице-министра, уточнить содержание всех льготных программ предстоит рабочим группам с участием экспертов и общественности, которые начнут заседания на этой неделе.

Напомним, в 2021 году Нацбанк прекратил действие программы льготного автокредитования.

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