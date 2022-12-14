В Казахстан заехало более 200 ВИЧ-инфицированных россиян

Россия вошла в топ-5 ведущих стран мира по числу новых заражений ВИЧ, обойдя Уганду, Замбию и Танзанию.

По последним данным министерства труда и социальной защиты населения, всего с начала мобилизации в России в Казахстан прибыло более 400 тысяч россиян, из них выехали около 320 тысяч и порядка 100 тысяч россиян пока находятся здесь. Держат ли у нас на контроле вопрос по эпидемиологической ситуации с ВИЧ-инфекцией и какие риски существуют для казахстанцев, inbusiness.kz рассказали в Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) министерства здравоохранения РК.

«Нами ежемесячно проводится мониторинг эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции. За 11 месяцев 2022 года среди иностранных граждан было выявлено 104 случая ВИЧ-инфекции, из них у прибывших из России – 33 случая. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается», – отметила Сайранкуль Касымбекова, заведующая отделом клинического мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний минздрава РК.

Более того, в Казахстан уже с диагнозом, выставленным ранее, заехало более 200 ВИЧ-инфицированных россиян, которые находились здесь транзитом. На сегодняшний день 135 из них выехали, 66 ВИЧ-положительных граждан РФ продолжают находиться в стране.

На вопрос, есть ли риски при получении услуг стоматологов для наших граждан, эксперт добавила, что диагноз ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для получения стоматологических услуг. Деятельность частных стоматологических учреждений регламентируется утвержденными минздравом санитарными правилами и нормами (применение одноразового инструментария, стерилизация и дезинфекция применяемого медицинского оборудования).

На диспансерный учет берутся граждане РК, кандасы, иностранцы, лица без гражданства, беженцы, зараженные ВИЧ-инфекцией, постоянно проживающие на территории Казахстана. Это предусмотрено статьей 160 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения.

Как отметили в КНЦДИЗ, ВИЧ-инфекция не передается воздушно-капельным, бытовым путем. ВИЧ передается при проникающем сексе, переливании крови, пользовании одним зараженным шприцем в медицинских учреждениях и при потреблении инъекционных наркотиков, а также от матери к ребенку при беременности, родах и грудном вскармливании. Риск передачи максимально снижается при применении профилактических мероприятий. В РК применяются все виды профилактических мероприятий, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения.

Так, мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции осуществляются путем:

проведения эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-инфекции среди населения, в том числе ключевых групп населения;

информирования различных групп населения по вопросам ВИЧ-инфекции через информационные материалы, социальные сети и средства массовой информации;

интеграции вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в систему образования и на рабочих местах;

предоставления ключевым группам населения лечебно-профилактических услуг в пунктах доверия, дружественных кабинетах.

размещения и реализации государственных социальных грантов и государственных социальных заказов через неправительственные организации;

обеспечения инфекционной безопасности донорства и трансплантации, а также при оказании населению услуг, связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду и ребенку;

предоставления доконтактной и постконтактной профилактики;

предоставления антиретровирусной терапии для снижения риска передачи ВИЧ-инфекции с момента установления диагноза.

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