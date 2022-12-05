В Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты

По данным ведомства, общая сумма просроченных кредитов составляет 1449 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября текущего года 1,4 млн человек в Казахстане имеют просроченный кредит свыше 90 дней, сообщает Комитет государственных доходов Республики Казахстан, передает kt.kz

Количество лиц, которые не в состоянии обслуживать долги более пяти лет, составляет 365 тысяч человек, сумма просрочки — 504 млрд тенге (или 27% от общего количества проблемных заемщиков).

Ранее в Минфине представили проект закона о банкротстве физических лиц. Поводом для разработки данного законопроекта послужило чрезмерное кредитное бремя населения и тот факт, что значительная часть граждан в целом столкнулась с ухудшением своего финансового положения.

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