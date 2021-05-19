В Казахстане 104 человека, получивших оба компонента вакцины, заразились коронавирусом

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104 человека, получивших оба компонента вакцины против Covid-19, заболели коронавирусом, сообщила председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, сообщает informburo.kz
Также зарегистрирован 541 случай заболевания среди тех, кто получил первый компонент вакцины. По словам Айжан Есмагамбетовой, ведётся постоянный мониторинг заболеваемости у привитых как после первого, так и после второго компонента вакцины.
«Эффективность «Спутника V» – 92%, то есть в 8% случаев допускается, что не будет иммунного ответа, человек может заболеть коронавирусной инфекцией. А если посчитать то количество прививок, которые получили наши граждане первым компонентом и вторым, то удельный вес после первого компонента – 0.02%, а после второго компонента – 0.03%. Эти цифры доказывают, что прививка эффективна, но никто не скажет, что она на 100% защищает от заболевания», – сказала Айжан Есмагамбетова.
Она также отметила, что во всех этих случаях, как правило, люди заболевали в инкубационный период, то есть они вакцинировались тогда, когда уже были заражены.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области