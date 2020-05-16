В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавируса

Еще 105 казахстанцев выздоровели от коронавирусаной инфекции, передает zakon.kz.

Согласно данным оперштаба госкомиссии, пациенты выздоровели в следующих регионах: в городе Нур-Султан — 29, в городе Алматы — 21, в городе Шымкент — 3, в Алматинской области — 15, в Костанайской области — 2, в Кызылординской области — 1, в Павлодарской области- 5, в Западно-Казахстанской области — 4, в Восточно-Казастанской области — 3, в Туркестанской области — 4, в Жамбылской области — 18.

Всего в стране выздоровели 2 959 человек.

За все время в РК выявлено 5 850 заразившихся коронавирусом. Летальных случаев — 34.

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