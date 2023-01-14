В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов Сената

В Казахстане в 11:00 стартуют выборы депутатов Сената Парламента, сообщает Zakon.kz.
По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов.
Кандидаты в депутаты Сената
Астана:
Мухамбеталина Наримаш Абыловна
Азбаев Багдат Оразалдыевич
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы
Алматы:
Жаниязова Жаркын Лепесовна
Бекмурзаева Кристина Юрьевна
Кокобаева Гульнара Ахметжановна
Асанова Жанна Бейсентаевна
Шымкент:
Алтеев Бауржан
Елчиева Альбина Балгабаевна
Бекназаров Нурлан Кудиярович
Алматинская область:
Жоргенбаев Жанболат Акебаевич
Ертас Нурлан Ертасулы
Абайская область:
Апенов Кималидин Сагалбаевич
Маслова Анжела Владимировна
Тастекеев Кайрат Кулбаевич
Акмолинская область:
Сабитова Айгуль Баубековна
Балташева Айнагуль Кыдырбаевна
Жунусов Талгат Турлыбекович
Актюбинская область:
Бекбауова Дана Бахытовна
Бекназаров Рахым Агибаевич
Нугманов Амангельды Шайхуллович
Атырауская область:
Сарсемалиев Гильман Амиржанович
Шеркешбаева Багит Кенесовна
Наутиев Алибек Ибатуллиевич
Восточно-Казахстанская область:
Светаш Александр Александрович
Буктугутов Шакарым Сабырович
Ашимов Ержан Жанабаевич
Жамбылская область:
Усербаев Султан Мыктыбекович
Арубаев Сакен Каланович
Жетысуская область:
Турсынбай Габит Турсынбаевич
Толамисов Амангельды Габдылкаримович
Западно-Казахстанская область:
Курумбаев Айбулат Шамуратович
Султанов Акылбек Узакбаевич
Утегулов Арман Каримович
Карагандинская область:
Абилов Мурат Смагулович
Шатохина Татьяна Николаевна
Утешов Серик Балгатаевич
Костанайская область:
Шуменбаев Самат Канапьянович
Куйшинова Жанар Талгатовна
Нурмухамбетов Гауез Торсанович
Кызылординская область:
Рустемов Руслан
Нурымбетов Жорабек Ибрагимович
Шаменов Асылбек Өмірбекұлы
Мангистауская область:
Беляева Ирина Валерьяновна
Досатов Габбас Шанытбаевич
Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы
Павлодарская область:
Айтжанова Динара Нуржановна
Айткенов Ернур Нурмуханович
Северо-Казахстанская область:
Каиржанова Лаура Советовна
Каримова Гульмира Раинбековна
Туркестанская область:
Акмуратов Мирамбек Жамадилович
Қадырбек Мұрат Болатұлы
Улытауская область:
Курмансеитов Ахат
Токимбаев Ержан Аманжолович
Медебаев Советбек Турсынович
Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.
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Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.