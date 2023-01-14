В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов Сената

В Казахстане в 11:00 стартуют выборы депутатов Сената Парламента, сообщает Zakon.kz.

По информации Центральной избирательной комиссии, на 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов.

Кандидаты в депутаты Сената

Астана:

Мухамбеталина Наримаш Абыловна

Азбаев Багдат Оразалдыевич

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы

Алматы:

Жаниязова Жаркын Лепесовна

Бекмурзаева Кристина Юрьевна

Кокобаева Гульнара Ахметжановна

Асанова Жанна Бейсентаевна

Шымкент:

Алтеев Бауржан

Елчиева Альбина Балгабаевна

Бекназаров Нурлан Кудиярович

Алматинская область:

Жоргенбаев Жанболат Акебаевич

Ертас Нурлан Ертасулы

Абайская область:

Апенов Кималидин Сагалбаевич

Маслова Анжела Владимировна

Тастекеев Кайрат Кулбаевич

Акмолинская область:

Сабитова Айгуль Баубековна

Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

Жунусов Талгат Турлыбекович

Актюбинская область:

Бекбауова Дана Бахытовна

Бекназаров Рахым Агибаевич

Нугманов Амангельды Шайхуллович

Атырауская область:

Сарсемалиев Гильман Амиржанович

Шеркешбаева Багит Кенесовна

Наутиев Алибек Ибатуллиевич

Восточно-Казахстанская область:

Светаш Александр Александрович

Буктугутов Шакарым Сабырович

Ашимов Ержан Жанабаевич

Жамбылская область:

Усербаев Султан Мыктыбекович

Арубаев Сакен Каланович

Жетысуская область:

Турсынбай Габит Турсынбаевич

Толамисов Амангельды Габдылкаримович

Западно-Казахстанская область:

Курумбаев Айбулат Шамуратович

Султанов Акылбек Узакбаевич

Утегулов Арман Каримович

Карагандинская область:

Абилов Мурат Смагулович

Шатохина Татьяна Николаевна

Утешов Серик Балгатаевич

Костанайская область:

Шуменбаев Самат Канапьянович

Куйшинова Жанар Талгатовна

Нурмухамбетов Гауез Торсанович

Кызылординская область:

Рустемов Руслан

Нурымбетов Жорабек Ибрагимович

Шаменов Асылбек Өмірбекұлы

Мангистауская область:

Беляева Ирина Валерьяновна

Досатов Габбас Шанытбаевич

Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы

Павлодарская область:

Айтжанова Динара Нуржановна

Айткенов Ернур Нурмуханович

Северо-Казахстанская область:

Каиржанова Лаура Советовна

Каримова Гульмира Раинбековна

Туркестанская область:

Акмуратов Мирамбек Жамадилович

Қадырбек Мұрат Болатұлы

Улытауская область:

Курмансеитов Ахат

Токимбаев Ержан Аманжолович

Медебаев Советбек Турсынович

Голосование на избирательных участках начнется в 11:00 по времени Астаны.

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Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

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