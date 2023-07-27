USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. В Казахстане 17-летних юношей будут ставить на воинский учёт автоматически

В Казахстане 17-летних юношей будут ставить на воинский учёт автоматически

Фото взято с inform.kz

Эта норма начнёт действовать с первого января следующего года. Это значит, что старшеклассники больше не будут проходить медицинские комиссии в отделах по делам обороны.

Инициатива оборонного ведомства была поддержана премьер-министром, заинтересованными госорганами, а также местными исполнительными органами. Сейчас приписка юношей, которым исполняется семнадцать лет, проводится ежегодно.

Процедура предполагает обязательное определение степени годности к военной службе. Для этого организации здравоохранения проводят профилактические медицинские осмотры. Теперь 17-летние ребята не будут проходить медосмотры, поскольку данные о состоянии их здоровья отражаются в информационной системе Минздрава, интегрированной с Минобороны. Ежегодно на воинский учет ставят около 120-ти тысяч юношей.

Как заверили военные, автоматизация услуги позволит сэкономить более миллиарда тенге из бюджета, которые ежегодно выделяются акиматам для организации и проведения приписки к призывным участкам.
Флаги блока:

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 26.07.23
Следующая новость

Что будет с мобильными переводами. Ответ КГД РК