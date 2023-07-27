В Казахстане 17-летних юношей будут ставить на воинский учёт автоматически

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Эта норма начнёт действовать с первого января следующего года. Это значит, что старшеклассники больше не будут проходить медицинские комиссии в отделах по делам обороны.
Инициатива оборонного ведомства была поддержана премьер-министром, заинтересованными госорганами, а также местными исполнительными органами. Сейчас приписка юношей, которым исполняется семнадцать лет, проводится ежегодно.
Процедура предполагает обязательное определение степени годности к военной службе. Для этого организации здравоохранения проводят профилактические медицинские осмотры. Теперь 17-летние ребята не будут проходить медосмотры, поскольку данные о состоянии их здоровья отражаются в информационной системе Минздрава, интегрированной с Минобороны. Ежегодно на воинский учет ставят около 120-ти тысяч юношей.
Как заверили военные, автоматизация услуги позволит сэкономить более миллиарда тенге из бюджета, которые ежегодно выделяются акиматам для организации и проведения приписки к призывным участкам.
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