В Казахстане 229 случаев заражения коронавирусом

По данным сайта coronavirus2020.kz
Зарегистрированных случаев: 229
г. Нур-Султан – 135
г. Алматы – 60
Карагандинская область – 7
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 6
Алматинская область – 4
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 5
Восточно-Казахстанская область – 2
Жамбылская область – 3
Кызылординская область – 1
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 1
Мангистауская область – 1
Выздоровевших:18
г. Нур-Султан – 13
г. Алматы – 5
Летальных случаев:1
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