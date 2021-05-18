В Казахстане 44 человека заболели коронавирусной инфекцией, получив два компонента вакцины

800 случаев повторного заражения COVID-19 зафиксировано в Казахстане. Такую информацию озвучили на брифинге, прошедшем накануне в столице.

Эксперты от медицины поделились и официальными данными о том, сколько людей заболело, пройдя полный курс иммунизации.

«Всего в республике Казахстан после получения второго компонента, заболело 44 человека. После каждого зарегистрированного случая ковид, проводится расследования и на сегодня после того, как начали вакцинацию от ковид, данный вопрос всегда идет — получал человек прививку или нет», — объяснил директор филиала «Научно-практический центр санэпид экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул.

С наступлением весенне-летнего периода у аллергиков наступает пик обострения аллергических реакций. Поэтому также специалистов спрашивали и о том, насколько опасно делать прививку этой категории казахстанцев. Здесь эксперты были единогласны, и рекомендовали все же прививаться, но под прикрытием антигистаминных препаратов.

«Вакцина противопоказаны для вакцинации именно при обострении аллергии или если в анамнезе была реакция на какой-то препарат, на куриный эмбрион или на ранее введенную вакцину. Все остальные аллергические реакции, в том числе поллиноз, который сейчас случается весной, не являются противопоказанием для вакцинации», — сообщила заместитель директора по клинической и научной работе национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева.

Не мало вопросов и у тех, кто планирует беременность, либо готовится к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Как пояснил главный репродуктолог страны, вакцинироваться этой категории граждан нужно обязательно. Также он поделился информацией о том, что, к примеру, в Канаде и Израиле уже приступили к вакцинации беременных женщин. В нашей стране пока беременных не вакцинируют. Но если случилось так, что прививку беременной женщине все же поставили, то Вячеслав Локшин рекомендовал не волноваться, а просто контролировать состояние здоровья.

«Если женщина не знала, что она беременна, такие случаи, к сожалению, возникают и к нам обращаются. Если она сделала вакцину, никаких действий по удалению беременности делать не надо. То есть, есть скрининги, во время которых можно увидеть все ли нормально с плодом и, как показывает практика, что женщины которые переболели ковид малосимпотомно или с легкими симптомами — у них все благополучно закончилось», — говорит главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин.

Как рассказал эксперт, в прошлом году возросла материнская смертность. Связано это с тем, что при заболевании коронавирусной инфекцикцией, нагрузка на организм женщины возрастает. Поэтому вакцинация еще на стадии планирования — это единственный выход обезопасить себя.

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