В Казахстане 505 человек выздоровели от коронавируса

В Казахстане 505 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Алматы — 97,
в Актюбинской области — 1,
в Алматинской области — 132,
в Атырауской области — 16,
в Восточно-Казахстанской области — 42,
в Западно-Казахстанской области — 1,
в Карагандинской области — 3
в Костанайской области — 3,
в Павлодарской области -206,
в Туркестанской области — 4.
Всего в стране выздоровели – 99 523 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
106301 - зарегистрированно
99523 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3431 - в Костанайской области