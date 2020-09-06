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В Казахстане 505 человек выздоровели от коронавируса

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В Казахстане 505 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Алматы — 97,
в Актюбинской области — 1,
в Алматинской области — 132,
в Атырауской области — 16,
в Восточно-Казахстанской области — 42,
в Западно-Казахстанской области — 1,
в Карагандинской области — 3
в Костанайской области — 3,
в Павлодарской области -206,
в Туркестанской области — 4.

Всего в стране выздоровели – 99 523 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

106301 - зарегистрированно

99523 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3431 - в Костанайской области

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