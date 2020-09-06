В Казахстане 505 человек выздоровели от коронавируса

В Казахстане 505 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Алматы — 97,

в Актюбинской области — 1,

в Алматинской области — 132,

в Атырауской области — 16,

в Восточно-Казахстанской области — 42,

в Западно-Казахстанской области — 1,

в Карагандинской области — 3

в Костанайской области — 3,

в Павлодарской области -206,

в Туркестанской области — 4.

Всего в стране выздоровели – 99 523 человек от COVID-19.

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