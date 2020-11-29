В Казахстане 66 школ закрыли на карантин

66 школ закрыли на карантин в Казахстане. Об этом сообщила председатель Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«С 1 сентября 165 школ было закрыто. На сегодняшний день на карантине находятся 66 учебных заведений. Минимальный срок, на который закрывается школа на карантин, — 14 дней, это минимальный инкубационный период. Если возникает ситуация, когда выявляют несколько случаев, то инкубационный период считается с последнего случая», — сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге СЦК.

По данным Минздрава, с начала учебного года среди школьников зарегистрирован 1741 случай коронавирусной инфекции, в том числе 482 среди детей, обучающихся в дежурных классах, и 1259 среди детей, обучающихся дистанционно. За последнюю неделю зарегистрировано 129 случаев среди школьников, обучающихся в дежурных классах в 12 регионах.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.

По словам министра, в зоне высокого риска — «красной» зоне, где вводятся строгие ограничительные меры, остаются: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В «желтой» зоне находится Алматы, остальные регионы — в «зеленой» зоне.

При этом ВКО «выходит в фазу выравнивания ситуации и даже снижения», заявил Цой.

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,7 раза

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