В Казахстане 88 ветеранов Великой Отечественной войны до сих пор стоят в очереди на жилье — сенатор

В ходе правительственного часа в сенате парламента депутат Серик Шайдаров отметил, что в Казахстане в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны, передает kt.kz

Депутат назвал данную ситуацию парадоксом. Ведь, по его словам, еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье.

«Многие из ветеранов уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой», — высказался он.

Серик Шайдаров также рассказал, что в стране на сегодня в жилье нуждаются более 148 тысяч неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже прожиточного минимума. Получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей.

«Поэтому считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения», — сказал депутат.

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