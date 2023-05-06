В Казахстане банки незаконно выдавали кредиты должникам

Мажилисмены возмутились высокой закредитованностью населения и обвинили банки второго уровня в игнорировании 50% долговой нагрузки при выдаче займов, передает Press.kz

В своем запросе на имя премьер-министра, Генерального прокурора и главы Национального банка они подчеркнули, что финансовые организации должны нести ответственность за свою работу с проблемными займами.

К примеру, медицинскому работнику при заработной плате в 215 тысяч тенге с наличием кредитов с ежемесячной выплатой по ним в 129 тысяч тенге в последующие два года три банка одобрили и выдали дополнительные кредиты с увеличением ежемесячных выплат до 360 тысяч тенге. У нас возникает резонный вопрос, почему банки второго уровня при выдаче кредитов игнорируют коэффициент долговой нагрузки в 50% от ежемесячного дохода? — сообщили они.

Депутаты считают, что подобная практика несет угрозу стабильности и устойчивости национальной экономики и безопасности страны. К тому же, оценить масштабы проблемы невозможно из-за отсутствия должного контроля за работой ломбардов, кредитных товариществ, микрофинансовых и коллекторских агентств со стороны государственных органов.

Отдельно они отметили игнорирование финансовыми институтами вопроса интернет-мошенничеств. Мажилисмены подчеркнули, что Министерство информации и общественного развития РК недостаточно информирует население о последствиях невозврата кредитов, a также о способах выйти из сложной финансовой ситуации.

Министерство юстиции они обвинили в бездействии при нарушении закона в работе судебных исполнителей и нотариусов. Народные избранники обвинили ведомство в покрывании отдельных нарушителей. В пример они привели случаи, когда служащие органов юстиции просили казахстанцев отзывать заявления. В своем обращении мажилисмены подчеркнули, что судебная система в Казахстане, в основном, защищает интересы финансовых институтов.

Что касается частных судебных исполнителей, то ими производится взыскание денежных средств, полученных должником в виде социальных пособий и есть факты взыскания, при которых судебные исполнители знали о том, что взыскивают социальные выплаты, — пояснили они.

В запросе также сказано об отсутствии рекомендаций по выдаче кредитов социально уязвимым слоям населения. Они не способны прожить на заработную плату, если половина их дохода будет уходить на оплату займов. Для них депутаты предлагают снизить максимальную долговую нагрузку до 30%.

У нас в стране исчезает практика признания кабальных сделок недействительными и из-за этого люди выплачивают непосильные кредиты без права оспаривания. Микрофинансовые организации зарабатывают сотни миллионов тенге, выдавая мелкие займы, ловко используя такой инструмент как гарантия продления. И в некоторых случаях гражданин, оформивший 100 000 тенге, отдает через такой инструмент до 500 000 тенге сверху. Получается, что таким образом узаконено рэкетирское право финансового беспредела. Практика признания таких сделок в суде недействительными также утратила силу в 2022 году, — жалуются депутаты.

Тем временем, рост цен на стройматериалы отразился на стоимости жилья в казахстанских новостройках. Усредненные затраты на строительство одного квадратного метра жилья составили почти 150 тысяч тенге, что означает неизменный рост стоимости нового жилья в будущем.

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