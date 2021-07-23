В Казахстане бьёт рекорды карантинный бэби-бум

В первом квартале текущего года в стране родилось 100,5 тыс. детей — это самый высокий показатель соответствующего периода за все последние годы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост численности родившихся составил колоссальные 8,4%, пишет ranking.kz

Для сравнения: в первом квартале 2020 года в РК родилось 92,7 тыс. малышей — лишь на 0,8% больше, чем годом ранее; в аналогичном периоде «докарантинного» 2019 года — всего 91,9 тыс. детей, что и вовсе на 0,8% меньше, чем в предыдущем году.

В целом беби-бум в стране длится третий квартал подряд, то есть с третьего квартала 2020 года, когда родилось сразу 116,7 тыс. малышей — на 8,4% больше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация сложилась и в четвёртом квартале 2020 года: 111,7 тыс. родившихся «детей карантина» — на рекордные 9,5% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В итоге за 2020 год в стране родилось более 425 тыс. маленьких казахстанцев — почти на 6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2019 году рост численности родившихся к 2018-му составлял всего 1,3%.

Численность населения в РК по итогам первого квартала текущего года достигла уже 18,94 млн человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.