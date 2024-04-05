В Казахстане более 58 тысяч семей вышли из состояния бедности

58 445 семей, получавших адресную социальную помощь в 2023 году и в первом квартале 2024 года, вышли из состояния бедности благодаря мерам государственной поддержки, сообщает пресс-служба минтруда и соцзащиты РК.

В 2023 году АСП получили 114,1 тыс. семей на общую сумму 59,4 млрд тенге, за три месяца текущего года – 58,8 тыс. семей на 7,8 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской области, Шымкенте, Алматинской и Кызылординской областях.

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Улытау, Атырауская, Северо-Казахстанская области.

К примеру, многодетная семья из Актюбинской области в рамках мер государственной поддержки в сентябре 2023 года получила безвозмездный грант в размере 400 МРП или 1 млн 380 тыс. тенге и открыла мини пекарню.

«Моя семья, в которой 6 детей, а также я и супруг, работающий в АО «Казпочта», являлась получателем АСП в 2018-2019, а также 2022-2023 гг. Получив безвозмездный грант в 2023 году, я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, благодаря открытию собственного дела я предоставила постоянные рабочие места двум безработным», – рассказала жительница г. Шалкар Актюбинской области Жанаргул Нагиметова.

Кристина Рогожникова из Костанайской области также открыла свое дело после получения безвозмездного гранта. Она с семьей получала АСП с 2021 по 2023 гг.

«Я давно присматривалась к сфере ногтевого сервиса, видела себя именно в этом направлении. В карьерном центре меня проконсультировали, после чего я прошла обучение по программе «Бастау бизнес». Далее я получила грант в размере 1 млн 380 тенге и запустила работу своего кабинета», – поделилась успехами женщина.

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