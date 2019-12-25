В Казахстане будут наказывать компании, которые отказываются брать на работу инвалидов

В Казахстане готовится законопроект, в рамках которого намерены наказывать предприятия, которые отказываются брать на работу инвалидов. Сегодня, по официальным данным, лишь половина желающих смогли найти себе постоянные рабочие места. Об этом на пресс-конференции в правительстве рассказ министр труда и социальной защиты, сообщает alau.kz

В 2020 году в Казахстане запустят в работу портал социальных услуг, который позволит лицам с ограниченными возможностями самостоятельно выбирать себе товары и услуги, согласно их потребностями. Об этом в ходе пресс-конференции в правительстве рассказал министр труда и социальной защиты. Биржан Нурымбетов пояснил, что ранее большая часть услуг и товаров для инвалидов приобреталось через госзаказ, отсюда и возникали проблемы.

«Есть очень много проблем. Госзакупки срываются, тем самым, слишком удлиняется срок оказания услуг и предоставление товаров. Еще одна проблема в том,что система госзакупок такая, что поставщик, который указал самую низкую цену выигрывает и предоставляет товар, который он купил. Качество товара зачастую не устраивает инвалида. Теперь портал социальных услуг подразумевает, что мы будем выходить из системы госзакупок»,- добавил Биржан Нурымбетов.

Помимо этого, по его словам, в Казахстане намерены наказывать те компании, которые отказываются брать на работу инвалидов. Сегодня в стране проживает 224 тысячи людей с ограниченными возможностями, которые могут работать, но трудятся лишь половина из них.

«У нас есть законодательство, по которому местные исполнительные органы могут устанавливать квоту на предприятиях, она сейчас от 2 до 4%. 14,5 тысяч единиц этой квоты, а она не исполняется. В разных странах разные подходы. Например, в Канаде, если компания не выполняет квоту, то ее не допускают к госзакупкам. Есть другой опыт, в Германии, Японии, когда в компании говорят — либо выполни квоту- прими на работу лицо с инвалидностью, либо заплати компенсацию. Эти идеи мы будем врать на вооружение»,- сообщил Биржан Нурымбетов.

Как отметил министр, концепция законопроекта уже есть, сам законодательный акт должны принять уже в 2020 году.