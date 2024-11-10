В Казахстане хотят пересмотреть требования к управлению пенсионными активами, передает LS.

В Нацбанке рассказали LS, что в настоящее время прорабатывается предложение по повышению заинтересованности казахстанцев в передаче накоплений на старость в доверительное управление. Данная работа проводится АРРФР совместно с главным банком, правительством, АФК и профучастниками.

«Рассматриваются вопросы перехода к рыночному бенчмарку при оценке деятельности частных управляющих активами ЕНПФ. В его рамках планируется предусмотреть портфели с консервативной, умеренной и рисковой инвестиционными стратегиями, а также возможности расширения госгарантии по сохранности с учетом уровня инфляции на пенсионные накопления под руководством частных компаний», – отметили в финструктуре.

В Нацбанке подчеркнули, что окончательное решение по данным инициативам еще не принято.

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