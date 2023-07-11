В Казахстане будут привлекать к административной ответственности за ложные сведения в интернете

В Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья 456-2 (размещение, распространение недостоверной информации).

«За размещение, распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе, интернет-портале или иными способами, предусмотренными законодательством РК – должностным лицам, субъектам малого предпринимательства, некоммерческим организациям предусмотрен штраф – 30 МРП (103 500 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП МРП (345 000 тенге). За повторное совершение такого действия в течение года должностным лицам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям налагается штраф в размере 50 МРП, субъектам среднего предпринимательства – 100 МРП, субъектам крупного предпринимательства – 200 МРП (690 000 тенге)», – говорится в документе.

Кроме того, вводится ответственность и на лиц, привлекающих ложную информацию на онлайн-платформы. В частности, на физических лиц – 20 МРП (69 000 тенге), малому бизнесу – 30 МРП, субъектам среднего предпринимательства – 50 МРП, субъектам крупного предпринимательства – 100 МРП.

Для инфлюенсеров (блогеров), распространяющих ложную информацию, предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 40 МРП (138 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП (276 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей.

За действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, субъектам малого предпринимательства – штраф в размере 60 МРП (207 000 тенге), субъектам среднего предпринимательства – 120 МРП (414 000 тенге), субъектам крупного предпринимательства – 220 МРП (759 000 тенге) месячных расчетных показателей.

Ранее депутат Анас Баккожаев рассказал, что в 2022 году выявлено 5545 фактов, связанных с распространением недостоверной информации, из них 278 носят деструктивный характер, 5267 фактов касались признаков мошенничества и 2846 – реклама финансовых пирамид.