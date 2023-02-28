В Казахстане будут следить за самозанятыми и фрилансерами

В Казахстане будут следить за фрилансерами и самозанятыми в онлайн-сервисах.

В министерстве труда и социальной защиты населения озвучили LS подробности.

В ведомстве привели данные экспертов, согласно которым в стране насчитывается более 500 тыс. платформенных занятых, которые оказывают услуги с использованием интернет-площадок или мобильных приложений.

На данный момент такой вид деятельности остается вне правового поля во многих странах, включая Казахстан.

В связи с этим министерство разрабатывает проект Социального кодекса, где такой вид работы предлагается урегулировать. Также будут закреплены меры социальной защиты лиц, занятых на подобного вида сервисах.

В ведомстве пояснили, что в стране функционируют такие интернет-платформы, как «Яндекс», Glovo, Wolt, Uber, InDrive, Chocolife др.

«Рост занятых на интернет-платформах обосновывается свободой в выборе рабочего графика, возможностью дистанционного предоставления услуг и минимальными требованиями для начала осуществления такой деятельности». – объяснили в Минтруда.

Однако в ведомстве добавили, что эта категория занятых чаще всего не имеет социальных гарантий, которые позволяют защищать здоровье и благосостояние. В том числе они не включены в систему страхования рисков.

В Минтруда ожидают, что после принятия кодекса, работники платформ будут получать: достойные пенсионные выплаты по достижении определенного возраста, социальные выплаты на случай утраты трудоспособности, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года.

Помимо этого, самозанятые станут участниками медицинского страхования, что позволит им пользоваться медицинскими услугами.

Для этого, по информации ведомства, в настоящее время проводится работа по технической интеграции информационных систем. В результате будет значительно упрощена процедура регистрации на интернет-платформах с использованием мобильного приложения. Все необходимые для регистрации сведения будут содержаться в одной системе за счет интеграции государственных баз данных.

Также планируется ввести упрощенный налоговый режим и установить фиксированный размер выплат. Обязательства по уплате налога и социальных платежей предлагается закрепить за операторами интернет-платформ.

Пилотный проект уже реализуется.

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