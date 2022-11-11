В Казахстане будут снижены ставки по безналичным платежам через платежные карты

Еще в прошлом году Нацбанком Казахстана были начаты переговоры с международными платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay по вопросу оптимизации межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам через карты.

И только в октябре этого года подписано соглашение, согласно которому ставки интерчейндж будут поэтапно снижены для наших бизнесменов практически в 2 раза. Сейчас ставки доходят почти до 3 процентов.

«Первый этап начинается с января 2024 года, к началу второго этапа с января 2025 года снижение ставок интерчейндж будет практически в 2 раза. Так, к 1 января 2025 года ставки интерчейндж должны быть в размере не более 1 % для карточных продуктов в массовом сегменте, 1,2% — в премиальном сегменте и 1,4% для суперпремиального сегмента», — говорит начальник управления регулирования анализа платёжных систем Нацбанка РК Раушан Кайнарбаева.

По мнению экспертов, ставка интерчейндж напрямую не влияет на цены. Стоимость товаров и услуг для потребителя одинакова — как при оплате наличными, так и при оплате картой. Но от ее уровня зависит общий размер комиссии, взимаемой банками с предприятий торговли и сервиса за прием безналичных платежей по платежным карточкам, которые не все, по словам специалистов, до сих пор работают открыто, пытаясь сэкономить на работе с банками.

«В целом, мы предполагаем, что планируемое снижение ставок интерчейндж окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии. Также, стоит отметить, что благодаря снижению комиссий, стоимость приема безналичных платежей для субъектов бизнеса уменьшится соответственно», — сообщила начальник управления.

В общем, эксперты считают, что для страны, это важное решение, которое позволит завершить переход бизнеса из теневой наличной экономики в прозрачную безналичную. Помимо этого, добавляют представители Нацбанка, отсрочка действия соглашения на целый год, до 2024, дана банкам, чтобы они смогли адаптировать свою инфраструктуру к новшествам.

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