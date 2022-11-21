В Казахстане будут выдавать ваучеры на покупку школьной формы

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует внедрить цифровую платформу для покупки школьной формы, сообщает пресс-служба ведомства.
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Проект должен повлиять на развитие отечественной лёгкой промышленности и помочь с приобретением формы малообеспеченным семьям. На первом этапе пилотный проект предлагается внедрить в Астане, передает informburo.kz
Через платформу «Социальный кошелёк» министерство предоставит родителям ваучеры для покупки школьной формы в определённых магазинах. Отечественным производителям предоставят точки для реализации товара на льготных условиях.
«Нужно сформировать реестр отечественных товаропроизводителей, одним из главных критериев определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами», – отметил председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.
Проект обеспечит прозрачность расходования бюджетных средств по целевому назначению и поможет развитию отечественных производителей школьной формы.
Помощь малообеспеченным семьям в приобретении одежды, обуви и принадлежностей для школы будет оказываться в денежной форме. Сумма будет не ниже прожиточного минимума.
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