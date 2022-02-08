В Казахстане будут «заморожены» цены на газ

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства сообщил, что цены на сырой и товарный газ в Казахстане будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года.

«Будет реализован первый этап создания национальной товаропроизводящей системы. Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тысяч тонн, цены на сырой товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», — сообщил премьер-министр РК.

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