В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»

И.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании правительства заявил о планах введения в стране дополнительных профилактических мер с 5 января 2022 года, передает zakon.kz.

Жандос Буркитбаев сообщил, что одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, являются высокие темпы распространения варианта «омикрон-штамма» в мире.

«На 30 ноября «омикрон-штамм» КВИ выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день – в 110 странах мира. «Омикрон» имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения», — сообщил и.о. министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев.

И.о. министра здравоохранения озвучил прогноз Всемирной организации здравоохранения, согласно которому заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев.

«Предлагается ввести дополнительные профилактические меры в части разрешения входа в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети; спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры; караоке; бассейны; сауны, бани; банки; отделения АО «Казпочта», ЦОНы только лицам, имеющим «зеленый» статус по приложению Ashyq. Данную норму предлагаем ввести с 5 января 2022 года», — сказал Жандос Буркитбаев.

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