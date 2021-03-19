В Казахстане цена на сигареты вырастет примерно на 350 тенге

Цены на табачную продукцию в странах ЕАЭС уравняют, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Сближение ставок по акцизам начнется с 2024 года. Их будут менять каждые пять лет.

Размер акциза на сигареты в 2024 году увеличат до 35 евро за 1 000 штук, это 17 500 тенге. Получается, одна сигарета подорожает на 17 тенге.

Сейчас пачка в среднем стоит 500, при выравнивании акцизов цена вырастет примерно на 350 тенге.

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