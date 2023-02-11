В Казахстане цены на треть лекарств выросли на 30%

Повышение стоимости препаратов в Минздраве объясняют повышением цены на заводах-производителях, сообщает zakon.kz.

Как рассказал 10 февраля вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, по сравнению с прошлым годом стоимость 28,5% лекарств выросла в среднем на 30%. Это 1918 наименований препаратов. Подорожание связано с повышением цен заводами-производителями.

«На 4 296 (64%) позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились от предыдущего года. Цены на 501 (7,5%) позицию снижены в среднем на 7%», сообщил Жандос Буркитбаев.

Изменения коснулись и предельных цен на лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. На 1384 (52%) позиции предельные цены не изменились от предыдущего года, на 531 (20%) позицию цены повышены в среднем на 27% по причине повышения цены завода-производителя, на 295 (11%) позиций снижены цены в среднем на 12%, 462 (17%) – новые позиции.

Установил Минздрав ограничения для транспортных расходов, они не должны превышать 15%. Также исключены маркетинговые расходы в 30%. Это сделано для исключения необоснованного завышения цен на препараты.

В феврале в Министерстве здравоохранения разработали новые правила выписывания, учета и хранения рецептов. Теперь назначенные препараты отображаются в медицинской информационной системе, рецепт активируется в автоматизированной системе в электронном виде при обращении пациента. Кратность активации рецепта составляет 31 календарный день.

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