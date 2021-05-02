В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 325 тысяч

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 мая 2021 года в Казахстане
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За прошедшие сутки зарегистрировано 2804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 325 499 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 55201 (+685),
- в городе Нур-Султан – 46127 (+429),
- в ВКО – 25037 (+94),
- в Карагандинской области – 23827 (+237),
- в Атырауской области – 22034 (+88),
- в Алматинской области – 21609 (+275),
- в Павлодарской области – 21014 (+176),
- в ЗКО – 19497 (+157),
- в Акмолинской области – 18590 (+146),
- в Костанайской области – 14764 (+27),
- в СКО – 14032 (+33),
- в городе Шымкенте – 9553 (+117),
- в Актюбинской области – 9371 (+140),
- в Жамбылской области – 7954 (+69),
- в Мангистауской области – 5793 (+58),
- в Кызылординской области – 5628 (+44),
- в Туркестанской области – 5468 (+29).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 485,
- в городе Алматы — 182,
- в городе Шымкенте — 1,
- в Акмолинской области — 155,
- в Актюбинской области — 67,
- в Алматинской области — 81,
- в Атырауской области — 93,
- в ВКО — 48,
- в ЗКО — 84,
- в Карагандинской области — 225,
- в Костанайской области — 12,
- в Кызылординской области — 85,
- в Мангистауской области — 16,
- в Павлодарской области — 13,
- в СКО — 23,
- в Туркестанской области — 37.
Всего в стране выздоровели 278 584 человека от COVID-19
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области