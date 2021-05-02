В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 325 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 мая 2021 года в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 325 499 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 55201 (+685),

в городе Нур-Султан – 46127 (+429),

в ВКО – 25037 (+94),

в Карагандинской области – 23827 (+237),

в Атырауской области – 22034 (+88),

в Алматинской области – 21609 (+275),

в Павлодарской области – 21014 (+176),

в ЗКО – 19497 (+157),

в Акмолинской области – 18590 (+146),

в Костанайской области – 14764 (+27),

в СКО – 14032 (+33),

в городе Шымкенте – 9553 (+117),

в Актюбинской области – 9371 (+140),

в Жамбылской области – 7954 (+69),

в Мангистауской области – 5793 (+58),

в Кызылординской области – 5628 (+44),

в Туркестанской области – 5468 (+29).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 485,

в городе Алматы — 182,

в городе Шымкенте — 1,

в Акмолинской области — 155,

в Актюбинской области — 67,

в Алматинской области — 81,

в Атырауской области — 93,

в ВКО — 48,

в ЗКО — 84,

в Карагандинской области — 225,

в Костанайской области — 12,

в Кызылординской области — 85,

в Мангистауской области — 16,

в Павлодарской области — 13,

в СКО — 23,

в Туркестанской области — 37.

Всего в стране выздоровели 278 584 человека от COVID-19

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