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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 325 тысяч

Фото из открытых источников

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 мая 2021 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 2804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 325 499 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 55201 (+685),
  • в городе Нур-Султан – 46127 (+429),
  • в ВКО – 25037 (+94),
  • в Карагандинской области – 23827 (+237),
  • в Атырауской области – 22034 (+88),
  • в Алматинской области – 21609 (+275),
  • в Павлодарской области – 21014 (+176),
  • в ЗКО – 19497 (+157),
  • в Акмолинской области – 18590 (+146),
  • в Костанайской области – 14764 (+27),
  • в СКО – 14032 (+33),
  • в городе Шымкенте – 9553 (+117),
  • в Актюбинской области – 9371 (+140),
  • в Жамбылской области – 7954 (+69),
  • в Мангистауской области – 5793 (+58),
  • в Кызылординской области – 5628 (+44),
  • в Туркестанской области – 5468 (+29).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1607 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 485,
  • в городе Алматы — 182,
  • в городе Шымкенте — 1,
  • в Акмолинской области — 155,
  • в Актюбинской области — 67,
  • в Алматинской области — 81,
  • в Атырауской области — 93,
  • в ВКО — 48,
  • в ЗКО — 84,
  • в Карагандинской области — 225,
  • в Костанайской области — 12,
  • в Кызылординской области — 85,
  • в Мангистауской области — 16,
  • в Павлодарской области — 13,
  • в СКО — 23,
  • в Туркестанской области — 37.

Всего в стране выздоровели 278 584 человека от COVID-19

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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