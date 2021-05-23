В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

Фото из открытых источников
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтвержден 373 182 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 322,
- в городе Алматы – 519,
- в городе Шымкенте – 63,
- в Акмолинской области – 135,
- в Актюбинской области – 82,
- в Алматинской области – 143
- в Атырауской области – 86,
- в ВКО – 93,
- в Жамбылской области – 38,
- в ЗКО – 91,
- в Карагандинской области – 349,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангистауской области – 50,
- в Павлодарской области – 80,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 43.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3 353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 634,
- в городе Алматы — 1089,
- в городе Шымкенте — 366,
- в Акмолинской области — 0,
- в Актюбинской области — 5,
- в Алматинской области — 441,
- в Атырауской области — 125,
- в ВКО — 87,
- в Жамбылской области — 30,
- в ЗКО — 43,
- в Карагандинской области — 364,
- в Костанайской области — 3,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангыстауской области — 12
- в Павлодарской области — 100,
- в СКО — 9,
- в Туркестанской области — 40
Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области