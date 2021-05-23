В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтвержден 373 182 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 322,

в городе Алматы – 519,

в городе Шымкенте – 63,

в Акмолинской области – 135,

в Актюбинской области – 82,

в Алматинской области – 143

в Атырауской области – 86,

в ВКО – 93,

в Жамбылской области – 38,

в ЗКО – 91,

в Карагандинской области – 349,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 50,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 43.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3 353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 634,

в городе Алматы — 1089,

в городе Шымкенте — 366,

в Акмолинской области — 0,

в Актюбинской области — 5,

в Алматинской области — 441,

в Атырауской области — 125,

в ВКО — 87,

в Жамбылской области — 30,

в ЗКО — 43,

в Карагандинской области — 364,

в Костанайской области — 3,

в Кызылординской области – 5,

в Мангыстауской области — 12

в Павлодарской области — 100,

в СКО — 9,

в Туркестанской области — 40

Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19

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