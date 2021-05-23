USD 428.86
EUR 524.28
RUB 5.84
  1. Home
  2. Новости
  3. В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

Фото из открытых источников

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 373 182 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 322,
  • в городе Алматы – 519,
  • в городе Шымкенте – 63,
  • в Акмолинской области – 135,
  • в Актюбинской области – 82,
  • в Алматинской области – 143
  • в Атырауской области – 86,
  • в ВКО – 93,
  • в Жамбылской области – 38,
  • в ЗКО – 91,
  • в Карагандинской области – 349,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 50,
  • в Павлодарской области – 80,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 43.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3 353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 634,
  • в городе Алматы — 1089,
  • в городе Шымкенте — 366,
  • в Акмолинской области — 0,
  • в Актюбинской области — 5,
  • в Алматинской области — 441,
  • в Атырауской области — 125,
  • в ВКО — 87,
  • в Жамбылской области — 30,
  • в ЗКО — 43,
  • в Карагандинской области — 364,
  • в Костанайской области — 3,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангыстауской области — 12
  • в Павлодарской области — 100,
  • в СКО — 9,
  • в Туркестанской области — 40

Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Фуд-кортам разрешили работать в Казахстане
Следующая новость

Новые многоэтажки построят для рудничан