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В Казахстане число заболевших ковидом превысило 800 тысяч

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 2 сентября. 

Всего в стране подтвержден 803 601 случай, из них:

  • в городе Нур-Султане – 318,
  • в городе Алматы – 1 287,
  • в городе Шымкенте – 223,
  • в Акмолинской области – 248,
  • в Актюбинской области – 339,
  • в Алматинской области – 295,
  • в Атырауской области – 195,
  • в ВКО – 170,
  • в Жамбылской области – 109,
  • в ЗКО – 134,
  • в Карагандинской области – 622,
  • в Костанайской области – 232,
  • в Кызылординской области – 112,
  • в Мангистауской области – 238,
  • в Павлодарской области – 268,
  • в СКО – 70,
  • в Туркестанской области – 70.

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В то же время в республике 10 161 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан — 1186,
  • в городе Алматы — 3872,
  • в городе Шымкенте — 717,
  • в Акмолинской области — 287,
  • в Актюбинской области — 376,
  • в Алматинской области — 226,
  • в Атырауской области — 101,
  • в ВКО — 157,
  • в Жамбылской области — 219,
  • в ЗКО — 142,
  • в Карагандинской области — 1363,
  • в Костанайской области — 349,
  • в Кызылординской области – 256,
  • в Мангыстауской области — 224,
  • в Павлодарской области — 420,
  • в СКО — 175,
  • в Туркестанской области — 91.

Всего в стране выздоровело 701 641 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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