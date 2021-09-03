В Казахстане число заболевших ковидом превысило 800 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 2 сентября.
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Всего в стране подтвержден 803 601 случай, из них:
- в городе Нур-Султане – 318,
- в городе Алматы – 1 287,
- в городе Шымкенте – 223,
- в Акмолинской области – 248,
- в Актюбинской области – 339,
- в Алматинской области – 295,
- в Атырауской области – 195,
- в ВКО – 170,
- в Жамбылской области – 109,
- в ЗКО – 134,
- в Карагандинской области – 622,
- в Костанайской области – 232,
- в Кызылординской области – 112,
- в Мангистауской области – 238,
- в Павлодарской области – 268,
- в СКО – 70,
- в Туркестанской области – 70.
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В то же время в республике 10 161 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан — 1186,
- в городе Алматы — 3872,
- в городе Шымкенте — 717,
- в Акмолинской области — 287,
- в Актюбинской области — 376,
- в Алматинской области — 226,
- в Атырауской области — 101,
- в ВКО — 157,
- в Жамбылской области — 219,
- в ЗКО — 142,
- в Карагандинской области — 1363,
- в Костанайской области — 349,
- в Кызылординской области – 256,
- в Мангыстауской области — 224,
- в Павлодарской области — 420,
- в СКО — 175,
- в Туркестанской области — 91.
Всего в стране выздоровело 701 641 человек от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области