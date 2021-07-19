В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

inbusiness.kz
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1367,
- в городе Алматы — 798,
- в городе Шымкент — 470,
- в Акмолинской области — 178,
- в Актюбинской области — 159,
- в Алматинской области — 126,
- в Атырауской области — 293,
- в ВКО — 87,
- в Жамбылской области — 53,
- в ЗКО — 204,
- в Карагандинской области — 689,
- в Костанайской области — 126,
- в Кызылординской области — 127,
- в Мангистауской области — 203,
- в Павлодарской области — 170,
- в СКО — 91,
- в Туркестанской области — 176.
Всего в стране подтверждено 494 222 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан — 131,
- в городе Алматы — 403,
- в городе Шымкент — 148,
- в Акмолинской области — 130,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 46,
- в Атырауской области — 135,
- в ВКО — 31,
- в Жамбылской области — 0,
- в ЗКО — 85,
- в Карагандинской области — 418,
- в Костанайской области — 53,
- в Кызылординской области — 45,
- в Мангыстауской области — 44,
- в Павлодарской области — 57,
- в СКО — 92,
- в Туркестанской области — 78.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области