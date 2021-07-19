В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 1367,

в городе Алматы — 798,

в городе Шымкент — 470,

в Акмолинской области — 178,

в Актюбинской области — 159,

в Алматинской области — 126,

в Атырауской области — 293,

в ВКО — 87,

в Жамбылской области — 53,

в ЗКО — 204,

в Карагандинской области — 689,

в Костанайской области — 126,

в Кызылординской области — 127,

в Мангистауской области — 203,

в Павлодарской области — 170,

в СКО — 91,

в Туркестанской области — 176.

Всего в стране подтверждено 494 222 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан — 131,

в городе Алматы — 403,

в городе Шымкент — 148,

в Акмолинской области — 130,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 46,

в Атырауской области — 135,

в ВКО — 31,

в Жамбылской области — 0,

в ЗКО — 85,

в Карагандинской области — 418,

в Костанайской области — 53,

в Кызылординской области — 45,

в Мангыстауской области — 44,

в Павлодарской области — 57,

в СКО — 92,

в Туркестанской области — 78.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек.

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