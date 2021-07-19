USD 426.47
EUR 504.04
RUB 5.76
  1. Home
  2. Здоровье
  3. В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

inbusiness.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1367,
  • в городе Алматы — 798,
  • в городе Шымкент — 470,
  • в Акмолинской области — 178,
  • в Актюбинской области — 159,
  • в Алматинской области — 126,
  • в Атырауской области — 293,
  • в ВКО — 87,
  • в Жамбылской области — 53,
  • в ЗКО — 204,
  • в Карагандинской области — 689,
  • в Костанайской области — 126,
  • в Кызылординской области — 127,
  • в Мангистауской области — 203,
  • в Павлодарской области — 170,
  • в СКО — 91,
  • в Туркестанской области — 176.

Всего в стране подтверждено 494 222 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан — 131,
  • в городе Алматы — 403,
  • в городе Шымкент — 148,
  • в Акмолинской области — 130,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 46,
  • в Атырауской области — 135,
  • в ВКО — 31,
  • в Жамбылской области — 0,
  • в ЗКО — 85,
  • в Карагандинской области — 418,
  • в Костанайской области — 53,
  • в Кызылординской области — 45,
  • в Мангыстауской области — 44,
  • в Павлодарской области — 57,
  • в СКО — 92,
  • в Туркестанской области — 78.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Красная» зона увеличилась в РК