В Казахстане число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения Covid-19 превысило 200 тысяч

Статистика по Сovid-19 за сутки:
- Заразились – 951.
- Выздоровели – 1167.
- Умерли – 4.
Количество заболевших по регионам:
- Павлодарская область – 163;
- Нур-Султан – 109;
- Алматы – 108;
- Акмолинская область – 79;
- Костанайская область – 79;
- Алматинская область – 76;
- Западно-Казахстанская область – 75;
- Восточно-Казахстанская область – 64;
- Северо-Казахстанская область – 62;
- Карагандинская область – 58;
- Атырауская область – 33;
- Жамбылская область – 10;
- Шымкент – 9;
- Актюбинская область – 8;
- Мангистауская область – 7;
- Туркестанская область – 7;
- Кызылординская область – 4.
Проходят лечение – 24 847 пациентов (15 440 КВИ+ и 9 407 КВИ-):
- в тяжёлом состоянии – 255.
- в состоянии крайней степени тяжести – 53.
- на аппаратах ИВЛ – 44.
Общая статистика по Сovid-19:
- Заразились – 200 044.
- Выздоровели – 181 974.
- Умерли – 2 630.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
- Заболели – 82.
- Выздоровели – 286.
- Умерли – 1.
Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:
- Заболели – 48 522.
- Выздоровели – 38 523.
- Умерли – 592.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области