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В Казахстане число зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения Covid-19 превысило 200 тысяч

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Статистика по Сovid-19 за сутки:

  • Заразились – 951.
  • Выздоровели – 1167.
  • Умерли – 4.

Количество заболевших по регионам:

  • Павлодарская область – 163;
  • Нур-Султан – 109;
  • Алматы – 108;
  • Акмолинская область – 79;
  • Костанайская область – 79;
  • Алматинская область – 76;
  • Западно-Казахстанская область – 75;
  • Восточно-Казахстанская область – 64;
  • Северо-Казахстанская область – 62;
  • Карагандинская область – 58;
  • Атырауская область – 33;
  • Жамбылская область – 10;
  • Шымкент – 9;
  • Актюбинская область – 8;
  • Мангистауская область – 7;
  • Туркестанская область – 7;
  • Кызылординская область – 4.

Проходят лечение – 24 847 пациентов (15 440 КВИ+ и 9 407 КВИ-):

  • в тяжёлом состоянии – 255.
  • в состоянии крайней степени тяжести – 53.
  • на аппаратах ИВЛ – 44.

Общая статистика по Сovid-19:

  • Заразились – 200 044.
  • Выздоровели – 181 974.
  • Умерли – 2 630.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

  • Заболели – 82.
  • Выздоровели – 286.
  • Умерли – 1.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

  • Заболели – 48 522.
  • Выздоровели – 38 523.
  • Умерли – 592.

 

 

 

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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