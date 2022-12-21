В Казахстане циркулирует свиной грипп

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса рассказала об эпидемиологической ситуации в стране, сообщает zakon.kz.

По словам главы Минздрава, в Казахстане циркулирует три вида гриппа, в том числе зарегистрирован свиной.

«В Казахстане был зарегистрирован свиной грипп – это H1N1. Также регистрируется аденовирус. Мы видим, что идет микст-инфекция и суперинфекция, когда вирусы накладываются друг на друга и вирусная инфекция протекает тяжелее», -отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Министр добавила, что также в стране циркулирует «омикрон-штамм» коронавируса.

«Есть несколько видов «омикрон-штамма», потому что вирус видоизменяется. Он тоже выживает в окружающей среде. И у нас в стране распространяется вариант «Цербер», — сказала Ажар Гиният.

Ажар Гиният отметила, что защищаться от вирусов ей помогает вакцинация. Глава Минздрава еще в октябре привилась от гриппа, а также ревакцинировалась от коронавирусной инфекции. Кроме того, министр старается везде носить маску

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