В Казахстане доля выздоровевших пациентов от количества заболевших составила 63,8%, сообщили в Минздраве РК.
С 1 по 25 июля 2020 года:
— снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%;
— сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по КВИ 37%
— занятость реанимационных коек снизилась с 73% до 57%
— загруженность провизорных и инфекционных стационаров уменьшилась до 54%
— увеличилось количество выздоровевших казахстанцев на 63%
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COVID-2019 в Казахстане
80226 - зарегистрированно
51260 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2237 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан коронавирус Костанай