В Казахстане доля выздоровевших пациентов от количества заболевших составила 63,8%, сообщили в Минздраве РК.

С 1 по 25 июля 2020 года:

— снижен ежесуточный прирост заражения COVID-19 с 4% до 2,1%;

— сократилось число вызовов скорой помощи на 35%, в том числе по КВИ 37%

— занятость реанимационных коек снизилась с 73% до 57%

— загруженность провизорных и инфекционных стационаров уменьшилась до 54%

— увеличилось количество выздоровевших казахстанцев на 63%

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