В Казахстане должников по ипотеке перестанут выселять из единственного жилья

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), алматинский акимат, банковский омбудсмен, банки и общественные объединения подписали меморандум по приостановлению реализации единственного жилища и выселения заемщиков, которые относятся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), передает ru.sputnik.kz

Документ подписан в сентябре, его разработка велась с июня 2020 года, сообщили в пресс-службе АРРФР. Он охватывает всю страну.

Меморандум защищает права заемщиков (созаемщиков, гарантов, залогодателей), относящихся к социально уязвимым слоям населения. Так, будут приниматься меры по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной по условиям программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов.

В меморандуме отмечается, что в период урегулирования проблемной задолженности, решения вопроса, связанного с выселением из жилья, и достижения согласия, а также надлежащего исполнения заемщиком условий достигнутого соглашения банки приостанавливают:

подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи, для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из ипотечных договоров;

реализацию единственного жилища, включая принятого на баланс банка;

выселение заемщиков из жилого имущества, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка.

Меморандум вступил в силу со дня его подписания и будет действовать 12 месяцев.

Стрельба в Алматы из-за выселения заемщика

Напомним, в минувший понедельник, 20 сентября, в Алматы мужчина открыл стрельбу при попытке выселения из дома: погибли пятеро человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель, новый хозяин дома и его представитель.

Дом, принадлежавший семье стрелявшего, был продан за долги перед Банком ЦентрКредит через судебного исполнителя третьему лицу. Прежний владелец не согласился с решением суда и не захотел выселяться, а новый начал судебную тяжбу, чтобы вступить во владение приобретенным имуществом. Суд встал на его сторону.

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