Также будут изучены и дактильные алфавиты.

«Международная практика показывает, что в таких странах, как Великобритания, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Австрия, Испания, Швеция и Южно-Африканская Республика, язык жестов официально признан. В будущем при участии загранучреждений Республики Казахстан будет изучен международный опыт официального признания жестовых языков и дактильных алфавитов», — говорится в ответе правительствана депутатский запрос.

Далее в правительстве будут работать над признанием казахского жестового языка и дактильного алфавита.

Отмечается, что в 2007 году общественный фонд «Үміт» — Центр поддержки глухих инвалидов — разработал тематический словарь жестового языка для граждан с нарушением слуха на трех языках — казахском, русском и английском. Словарь называется «Әлем қол қимылдарында», что в переводе означает «Мир языком жестов».

Казахский дактиль впервые был издан в 1998 году и применялся в «Әліппе» — учебнике для подготовительных классов школ для детей с нарушением слуха, утвержденном министерствами образования, культуры и здравоохранения.